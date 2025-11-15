BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.

Abone ol

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehitlerini ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Böylesine anlamlı bir günde, şartlar ne olursa olsun, nehirden denize özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulacağına olan sarsılmaz inancımı yineliyor, adaletin, barışın ve özgürlüğün Filistin topraklarında hakim olacağı günlerin uzak olmadığını yürekten diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Yine beşik gibi sallandı
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
ABD o ülkeye saldıracak mı? Trump'tan flaş açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı yıkan sakatlık! Sebastian Szymanski'nin son durumu ne?
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
'Büyük savaş' iddiasında ciddi! Putin tarih bile verdi
'Büyük savaş' iddiasında ciddi! Putin tarih bile verdi
Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!
Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!
200 TL'lik banknot tarihe mi karışacak? 'Tedavülden kalkıyor' tarih verdi
200 TL'lik banknot tarihe mi karışacak? 'Tedavülden kalkıyor' tarih verdi
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Karakoç ile Varank'ın kabirlerine ziyaret: ''Sezai Karakoç, bir okuldur.''
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Karakoç ile Varank'ın kabirlerine ziyaret: ''Sezai Karakoç, bir okuldur.''
50 bin işletmeye gözaltı! Vergi ve ceza miktarı 220 milyarı aştı
50 bin işletmeye gözaltı! Vergi ve ceza miktarı 220 milyarı aştı
Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek
Kiralık konut arayanlar dikkat! Kiralar bu tarihte daha da düşecek
Bakanlık duyurdu! Diş hekimlerini ve doktorları ilgilendiriyor, artık yılda sadece bir kere olacak
Bakanlık duyurdu! Diş hekimlerini ve doktorları ilgilendiriyor, artık yılda sadece bir kere olacak