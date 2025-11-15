ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı gelecek hafta 1 ila 5 milyar dolarlık tazminat davası açacaklarını söyledi.

Abone ol

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi konuşmalarını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı yasal işlem başlatacaklarını açıklayan Trump, "Muhtemelen gelecek hafta bir ara onlara (BBC) karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız." dedi.

Trump, BBC'nin ağzından çıkan kelimeleri çarpıttığını öne sürerek, "Tahmin edebileceğiniz gibi, İngiltere halkı yaşananlardan dolayı çok öfkeli çünkü bu BBC'nin sahte haber olduğunu gösteriyor. Siz ve ben bunu uzun zamandır biliyorduk ama bu kadar sahte olduğunu bilmiyorduk." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hafta sonu bu konu için arayacağını belirten Trump, Starmer ve İngiltere halkının çok utandığını savundu.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de yayımlanan ABD Başkanı Trump belgeselindeki montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." ifadelerini kullanmıştı.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.