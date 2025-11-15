BIST 10.566
EMLAK

Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!

Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adıyaman’da düzenlenecek “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreni öncesi sosyal medya hesabından 11 ilde tamamlanma aşamasına gelen çalışmalara ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, “11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil. Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası’nın şehirleri. 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

45 BİN 342 BAĞIMSIZ BÖLÜM DAHA TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalarda artık son viraja girildi. Bugün saat 14.30’da düzenlenecek törenle; Malatya’da 21 bin 760, Hatay’da 11 bin 320, Kahramanmaraş’ta 6 bin 523, Gaziantep’te 3 bin 834, Şanlıurfa’da 644, Adıyaman’da 376, Elazığ’da 354, Osmaniye’de 214, Tunceli’de 97, Sivas’ta 79, Bingöl’de 62, Diyarbakır’da 50, Kayseri’de 15, Adana’da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım! - Resim: 0

HATAY’DA TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 100 BİNE YAKLAŞIYOR

Bu törende en yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya’da gerçekleşecek. Hatay’da ise bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaşacak. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 350 bin 178’e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayı 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983’e yükselecek ve deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak.

Bakan Kurum’dan 350 bininci konut teslim töreni için paylaşım! - Resim: 1

