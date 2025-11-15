BIST 10.566
'Büyük savaş' iddiasında ciddi! Putin tarih bile verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dünyanın gündemine oturan bir Rusya iddiası geldi. Rusya'nın büyük bir savaş çıkarmak istediğini öne süren Zelenskiy tarih de verdi ve Avrupa'yı "Bu büyük bir meydan okuma" diyerek uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarına rağmen Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Savaşın seyrini işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ses getirdi.

"RUSYA DURMAK İSTEMİYOR"

Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini savunan Zelenskiy "Savaş alanındaki duruma bakıldığında, Rusya'nın durmak istediğini görmüyoruz. Sorun şu ki, Rusya'nın savunma sanayisine baktığımızda, üretimlerini artırdıklarını görüyoruz. Ve tahminimiz, bu savaşı sürdürmek istedikleri yönünde" dedi.

TARİH VERDİ: "RUSYA BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Zelenskiy, "Büyük bir baskıyla karşılaşırsak Rusların bir ara vermesi gerekeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken Rusya'nın büyük bir savaş istediğini öne sürdü:
"2029 veya 2030 civarlarında Avrupa kıtasında böylesine büyük bir savaş başlatmaya hazırlandıklarını kabul etmeliyiz. Bunu gerçekten büyük bir meydan okuma olarak görüyoruz."

"SİLAH VERMEMELİYİZ"

Rusya'yı Ukrayna'da durdurma üzerine düşünülmesi gerektiğini belirten Zelenskiy "Ama aynı zamanda kapasitelerini azaltmak için de her şeyi yapmalıyız. Onlara enerjiden elde edebilecekleri parayı vermemeliyiz. Ve silah da vermemeliyiz. İşte düşünmemiz gereken sorun bu" diye ekledi.

RUSYA'YA SON SALDIRIYI DUYURDU

Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda ise askerlerinin gece boyunca Rusya’daki hedeflere karşı Ukrayna’ya ait uzun menzilli "Uzun Neptün" seyir füzeleri kullandığını ve bu tür saldırıların giderek daha başarılı hale geldiğini ifade etti.

