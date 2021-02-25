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Olay yeri Ankara! 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polise çarptı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü otomobil ile kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen olayda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E.'ye çarptı. S.E. çarpmanın etkisiyle yere düşerek, yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ise hızını artırıp kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bir süre sonra yakaladı. Ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kırmızı ışıkta duran araçların arasından geçen otomobilin, önüne çıkan polise çarpması yer aldı.

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