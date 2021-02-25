E vitamini nelerde var faydaları neler E vitamini eksikliği belirtileri

Yağda eriyen vitaminlerden biri olan E vitamini hangi besinler var ve E vitamini eksikliği belirtileri neler sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki bağışıklığı güçlü tutmaya çalıştığımız bu günlerde çok güçlü bir antioksidan olan E vitamini nedir?

Abone ol

İçeriğinde oldukça besleyici mineraller bulunan E vitamini cilt, vücut, saç ve tırnak bakımında yoğun olarak kullanılmaktadır. 8 farklı tip e vitamini formu bulunmaktadır. Bunlardan ikisi cilt yüzeyi için kullanıma uygundur. Sağlıklı bir ciltte E vitamini bileşenleri bulunmaktadır. Birbirinden farklı birçok faydası mevcut olan E vitamini düzenli kullanım gerektirmektedir. İşte E vitamini hakkında merak edilenler...

Yağda eriyen bir diğer vitamindir. Doğal besinlerde bol miktarda bulunduğundan eksikliği sık rastlanılan bir durum değildir. Çok güçlü bir antioksidandır.

E vitamini günlük kullanımı ne kadardır?

Erişkinler için günlük ihtiyaç miktarı 8-10 mg / gündür.

E vitamininin görevleri nelerdir?

Vücut için hayati önemde görevleri mevcuttur. Çok güçlü bir antioksidan olup, hücre zarını koruyucu etkisi vardır. Antioksidan özelliği C, B3 vitamini ve selenyum gibi diğer besin maddeleriyle zenginleştirilir. Aynı zamanda damar tıkanıklığından ( ateroskleroz) koruyucu etkisi vardır. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan proteinlerin yapımında görev alır.

E vitamini hangi besinlerde bulunur?

*Bitkisel yağlar

*Tahıl taneleri

*Yağlı tohumlar

*Soya

*Yeşil yapraklı sebzeler

*Baklagillerde bol miktarda bulunur.

E vitamini eksikliğinde neler olur?

Birçok besinde bulunduğu için E vitamini eksikliği çok nadir görülür. E vitamini emilimini engelleyen bağırsak veya karaciğer hastalıklarında görülebilmektedir.

*Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu sık hastalanma

*Ciltte yaralar çıkması ve zor iyileşmesi

*Kas zayıflığı

*Denge ve yürüme zorlukları

*Titreme,

*Görme problemleri

*Kansızlık

*Kalp hastalığı

*Nörolojik problemler,

*Kulak uğultusu veya çınlaması

E vitamini fazlası zararlı mıdır?

E vitamininin fazla miktarlarda alınmasının bilinen toksik bir etkisi mevcut değildir...