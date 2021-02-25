Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Riskli illerde valiler karar verecek

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Okulların peyderpey açılması kararlarının sürdüğünü belirten Selçuk, "Okulların açılması ya da sınav yapılması konusunda çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklamalar geldi. Bakan Selçuk, "(Okulların açılması ya da sınav yapılması) Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi.

Öğretmen atamalarına ilişkin de bir açıklama yapan Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan eğitim tesislerini açılışı ve okul ziyaretlerinde bulunmak için Edirne'ye giden Bakan Selçuk, ilk olarak Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerin sosyal mesafeli oyununa eşlik etti. Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in Edirnespor forması hediye ettiği Selçuk, okul ziyaretinin ardından köylülerle sohbet etti.

Bakan Selçuk, daha sonra Kırkpınar Spor Lisesi'ne geçerek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Törene, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milli Eğitim İl Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

"Okul bir hayat sahnesidir"

Okulların çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisinin yadsınamayacağını da belirten Bakan Selçuk, "Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır.

"Okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız devam ediyor"

Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu zor zamanda, salgın zamanında hiç kimseyi çaresiz bırakmadan, ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmadan ellerinden gelen desteği fazlasıyla gösterdiler.

"Uzaktan eğitim, çok daha zordur"

Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim, çok daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek, yukarıya taşıyan tüm arkadaşlarımın emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bir millet ödevi olan, ülke ödevi olan eğitimde işbirliğimizin, beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var" dedi.