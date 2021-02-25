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Sabah başyazarı Mehmet Barlas: AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Aslında Bilim Kurulu veya Bakan Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor" görüşünü dile getirdi.

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Sabah gazetesi başyazarı Barlas, bugünkü yazısında, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 83 milyon kişinin yaşamına ipotek koyması süreci hem uzadı hem de tadı kaçtı..." ifadelerini kullandı.

Barlas, şöyle devam etti: 'Artık ev hapisleri galiba sona eriyor' diye konuşulurken "Acaba Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna ne der?" sorusu akla geliyor. Aslında Bilim Kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor. Ama ellerinde 'Ya 3'üncü dalga gelirse' silahı var ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda suskun kalıyor.

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