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Döviz kurları yeniden yükselişe geçti! dolar 7.20 seviyesinde, piyasalar hareketli

7.25'e doğru atak yaptıktan sonra önceki günü 7.16'dan tamamlayan dolar/TL, 7.20 seviyelerinde işlem görüyor. Böylece 4 dolar günde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu.

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Türkiye'de kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

Yüzde 5'in üzerinde artış

Geçen cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7.25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7.17 düzeyinde kapattı. 6.89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, böylece 4 işlem gününde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu.

Euro da 8.8082'den işlem görüyor

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Sabah saatlerinde 7.16-7.17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7.20'nin üzerine çıktı. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8.36'dan 8.80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, 8.8082'den işlem görüyor.

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