Dünyanın en iyi 18 kalecisi listesinde eski Galatasaraylı da var

IFFHS, tarihin en iyi kalecilerini sıraladı. Listede, Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel de yer aldı.

Abone ol

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1987'den bu yana tarihin en iyi kalecilerini derledi. Listenin 1. sırasında Juventus'un İtalyan kalecisi Buffon yer alırken, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanan Brezilyalı efsane Taffarel ise kendine 12. basamakta yer buldu.

Liste şu şekilde:

1- Buffon

2- Casillas

3- Cech

4- Van der Sar

5- Neuer

6- Schmeichel

7- Kahn

8- Chilavert

9- Zenga

10- Zubizaretta

11- Courtois

12- Taffarel

13- Prudhomme

14- Barthez

15- Seaman

16- Valdes

17- Lloris

18- Dida