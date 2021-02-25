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Dünyanın en iyi 18 kalecisi listesinde eski Galatasaraylı da var

IFFHS, tarihin en iyi kalecilerini sıraladı. Listede, Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel de yer aldı.

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 1987'den bu yana tarihin en iyi kalecilerini derledi. Listenin 1. sırasında Juventus'un İtalyan kalecisi Buffon yer alırken, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanan Brezilyalı efsane Taffarel ise kendine 12. basamakta yer buldu.

Liste şu şekilde:

1- Buffon
2- Casillas
3- Cech
4- Van der Sar
5- Neuer
6- Schmeichel
7- Kahn
8- Chilavert
9- Zenga
10- Zubizaretta
11- Courtois
12- Taffarel
13- Prudhomme
14- Barthez
15- Seaman
16- Valdes
17- Lloris
18- Dida

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