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Vakalar patlayınca Finlandiya'da yeni tedbirler açıklandı: 3 hafta...

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs vakaların arttığı Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin 3 haftalık kapanma kararı aldı. Marin bar, restoran, kapalı spor salonları ve bazı okulların 8-22 Mart arasında kapanacağını duyurdu.

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Korona virüsle mücadelenin sürdüğü Finlandiya'da İngiltere mutasyonundan kaynaklanan vakalarının ardından hükümet harekete geçti. Başbakan Sanna Marin özellikle son 1 ayda İngiltere kökenli mutasyon vakalarının artması nedeniyle daha önce uyguladıkları mevcut önlemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. Marin, korona virüsle mücadelede 3 aşamalı önlemler paketinde bir üst seviye olan 2. aşamaya geçme kararı aldıklarını ifade etti. 

Yeni tedbirleri duyuran Başbakan Marin, başta bar ve restoranlar olmak üzere, kapalı spor salonlarının ve dinlenme yerlerinin kapanacağını, 7. sınıf ve üst kademedeki öğrencilerin de eğitime online olarak devam edeceklerini aktardı. Marin, söz konusu uygulamaları 8-22 Mart arasında uygulayacaklarını, kapatma kararından etkilenen işletmelere yardım yapılmasını içeren yasa taslağını da önümüzdeki hafta Meclis'e sunacaklarını vurguladı.

302 bin kişiye ilk doz aşı yapıldı
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Finlandiya’da da korona virüse karşı aşılama uygulaması yavaş ilerliyor. İlk aşı programının başladığı 27 Aralık'tan bu yana kadar nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan 302 bin kişiye ilk doz aşı yapıldı. Ülkede şu ana kadar toplam 55 bin 687 vaka tespit edilirken, 737 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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