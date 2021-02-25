BIST 1.477
DOLAR 7,25
EURO 8,88
ALTIN 416,20
HABER /  YEREL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Ağrı'da sabah işe giderken fark etti! ‘Beni kurtar’ seslerini duydu

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'da sabah işe giderken Mehmet Şerif Koç, tek katlı evde çıkan yangında ‘beni kurtar’ seslerini duyunca kapıyı kırarak Ayda Hasanova'yı kurtardı.

Abone ol

Leylekpınar Mahallesi Namık Sezgin Caddesi’ndeki bir evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekiler, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada işe giden komşusu Mehmet Şerif Koç, içeriden gelen çığlıkları duyunca kapıyı kırıp içeri girdi, Ayda Hasanova’yı dışarı çıkardı. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Komşusunu kurtaran Mehmet Şerif Koç, “Ben buradan işe doğru gidiyordum. Evden dumanların yükseldiğini fark ettim. Sonra yanan evin içinden biri bana ‘beni kurtar’ diye seslendi. Kapıyı açmaya geldiğimde kapı kilitliydi. Evim hemen yakında olduğu için keseri alıp geldim ve kilidi kırdım. Kadını dışarı çıkardım. Evin asıl girişi bu taraftan değil. Yangın çıktığı için kapıya gidememiş. Bu benim kırdığım kapı kullanılmayan bir kapıymış. Ama olsun kimseye bir şey olmadı. O yönden mutluyum" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronayı fırsata çevirdi! Balıkesir'de mahalle arasında başladı Avrupa sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sabah başyazarı Mehmet Barlas: AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor
E vitamini nelerde var faydaları neler E vitamini eksikliği belirtileri
Vakalar patlayınca Finlandiya'da yeni tedbirler açıklandı: 3 hafta...
Dünyanın en iyi 18 kalecisi listesinde eski Galatasaraylı da var
Partideki bölünme Sivas'a da sıçradı! CHP’de 52 üye daha istifa etti
Döviz kurları yeniden yükselişe geçti! dolar 7.20 seviyesinde, piyasalar hareketli
Uydu fotoğrafları İsrail'in yeni nükleer planlarını ortaya çıkardı
Eskişehir'de dede torundan alkışlanacak hareket! Koli koli topladılar
Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe krizini konuştu: Paşinyan'ı İskenderler vurdu!
Trabzonspor'a 5 ayda 10 milyon TL
Yorumlar