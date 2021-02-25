Vali bir kez daha uyardı! Vakaların patladığı Rize'de virüsün yayılma nedeni 'yöreye özgü hareketlilik'

Bu zaten bizim bildiğimiz takip ettiğimiz bir konu. Bizim elimizdeki veriler, analizler bu durumun tamamen sosyal hareketlilik, sosyal kültürel yapı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Mesela bu açıklamalar 2 ay önce olsaydı aynı tabloyu Orta Anadolu'da görecektik. Bugün bu tablo bizim yöremizin sosyal yaşam özelliklerinden dolayı Karadeniz'de böyle. Bizi tedirgin eden rakamlar. Ama vaka sayılarındaki artış değil bu” dedi.