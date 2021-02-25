Vali bir kez daha uyardı! Vakaların patladığı Rize'de virüsün yayılma nedeni 'yöreye özgü hareketlilik'
Bugün toplanacak olan Bilim Kurulu'nda vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği konuşulurken, Rize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz'e özgü sosyal hareketliliğin kısılması gerektiğini söyledi.
Rize’de yüksek orandaki vakalar üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu daha önce alınan kararlara ilave yeni tedbirler getirdi, denetimleri sıklaştırdı. Kentte vaka artışlarının özelikle son dönemlerde kısıtlama günlerinde köylere çıkanların evlerde aile içi buluşmalarından kaynaklandığı belirlendi. Vali Kemal Çeber, yüksek vaka oranları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karadeniz Bölgesi'nde 3 ay öncesine göre vaka sayılarının artmadığını ifade eden Vali Çeber, "Rize'de 1 ay önce 100 vaka varken veya 50 vaka varken, bugün 60 veya 30'a düştü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de vakalar epeyce bir toparlandı ama Karadeniz Bölgesi’nde aynı oranda toparlanamadı. Nüfusa oranla verilen rakamlar, yapılan test sayısında ortaya çıkan vaka sayısının yüzdelik oranı Karadeniz Bölgesi’nde yoğun.
Bu zaten bizim bildiğimiz takip ettiğimiz bir konu. Bizim elimizdeki veriler, analizler bu durumun tamamen sosyal hareketlilik, sosyal kültürel yapı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Mesela bu açıklamalar 2 ay önce olsaydı aynı tabloyu Orta Anadolu'da görecektik. Bugün bu tablo bizim yöremizin sosyal yaşam özelliklerinden dolayı Karadeniz'de böyle. Bizi tedirgin eden rakamlar. Ama vaka sayılarındaki artış değil bu” dedi.
Filyasyon çalışmalarındaki vakalarda yapılan analizlerde sosyo-kültürel hayatın öne çıktığını vurgulayan Vali Çeber, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Örneğin tüm Karadeniz'de hemen hemen herkesin 2 evi vardır, biri şehirdedir birisi de köyündedir. Hafta sonları bir de bu kısıtlamaların olması nedeniyle insanlar perşembeden cumadan köylerine gider. Rize'de köyler aile köyü gibidir, köyüne gittiği zaman evinde insanlar o çekirdek aile olarak durmaz, halası, teyzesi, dayısı veya komşusu hep bir araya gelirler, evlerin içerisinde toplanırlar.