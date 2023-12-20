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Okan Buruk'tan derbi mesajı: Amacımız deplasmanda kazanmak

Okan Buruk'tan derbi mesajı: Amacımız deplasmanda kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak." dedi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın tek golünü Kerem Aktürkoğlu attı. 

Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Daha iyisini yapabilecek gücümüz var"

"Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor."

"Zor bir maç olacağını biliyoruz"

"İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz."

"O yüzden kadroda düşünmedik"

"Angelino'yu bugün kullanmayacaktık. O yüzden kadroda düşünmedik. Bizle birlikte antrenmanlarını yapıyor çok iyi bir karakter. Transfer ile kararımızı önümüzdeki hafta vereceğiz."

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