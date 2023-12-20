BIST 7.663
DOLAR 29,13
EURO 31,93
ALTIN 1.905,69
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kırmızı kartlar doğru mu? İsmail Kartal cevap verdi

Kırmızı kartlar doğru mu? İsmail Kartal cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Oyuncularla konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak." dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde: 

"Basit hatalarımızdan goller yedik"

"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel."

"Bu kırmızı kartlar nasıl oldu?"

"Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak."

"Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız"

"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de büyük şok! 2 yıldız derbide yok
Fenerbahçe'de büyük şok! 2 yıldız derbide yok
Recep Uçar: Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor
Recep Uçar: Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor
Netanyahu, Gazze bahanesiyle yargılanmasını erteliyor
Netanyahu, Gazze bahanesiyle yargılanmasını erteliyor
Çin'deki depremde ölü sayısı 131'e çıktı
Çin'deki depremde ölü sayısı 131'e çıktı
AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 7 ilde kuvvetli sağanak
AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 7 ilde kuvvetli sağanak
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 567 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 567 milyon lira ceza
Bursaspor - Diyarbekirspor maçında saha karıştı
Bursaspor - Diyarbekirspor maçında saha karıştı
Pazarcı esnafının talepleri doğrultusunda yapılacak
Pazarcı esnafının talepleri doğrultusunda yapılacak
Hastane otoparkında uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis!
Hastane otoparkında uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis!
Uzayın derinliklerinden Dünya’ya video gönderildi!
Uzayın derinliklerinden Dünya’ya video gönderildi!
İzinsiz açıklama yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti
İzinsiz açıklama yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti