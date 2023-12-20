Kırmızı kartlar doğru mu? İsmail Kartal cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Oyuncularla konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Basit hatalarımızdan goller yedik"

"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel."

"Bu kırmızı kartlar nasıl oldu?"

"Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak."

"Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız"

"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."