Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını ele aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü.
İki lider Gazze'deki son durumu ele aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
"Kalıcı ateşkes için başlatılan çalışmalar devam etmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi kutladı
Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.