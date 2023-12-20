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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisinden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İtirafçı olan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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