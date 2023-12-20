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Fenerbahçe'de büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Fenerbahçe'de büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçın son bölümünde kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan, hafta sonu oynanacak derbide forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, zorlu maçta Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. 

Karşılaşmanın son bölümü nefes keserken sarı-lacivertli takımda iki kırmızı kart şoku yaşandı.

Mücadelenin son bölümünde Kayserispor'un tehlikeli noktadan kazandığı serbest vuruşta hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Fred direkt kırmızı kart, pozisyonun kahramanı Mert Hakan Yandaş ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine bu iki oyuncudan yoksun çıkacak.

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