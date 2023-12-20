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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki  Galatasaray ile Şota Arveladze’nin ekibi Fatih Karagümrük, hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Sarı kırmızılılar Karagümrük'ü de mağlup ederek ligde kendi sahasında yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı ve Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

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