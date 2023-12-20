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Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi!

Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 970 bin 900 lira, en yüksek 1 milyon 970 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 artışla 1 milyon 970 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 149 milyon 626 bin 774,85 lira, işlem miktarı ise 594,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 606 milyon 823 bin 290,08 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.960.000,00

2.006,35

En Düşük

1.970.900,00

2.021,00

En Yüksek

1.970.900,00

2.109,60

Kapanış

1.970.900,00

2.105,80

Ağırlıklı Ortalama

1.970.900,00

2.079,94

Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.149.626.774,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 594,27

Toplam İşlem Adedi: ​​​​​​​21

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