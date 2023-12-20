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Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi toprağa verildi

Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi toprağa verildi

Kırklareli'nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şenol Goncagül, son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir süredir çeşitli hastalıkları nedeniyle Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Goncagül (57) için Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindeki Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Goncagül'ün yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile merhumun meslektaşları katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Goncagül'ün cenazesi, belde mezarlığına defnedildi.

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