Kış aylarının gözde sebzeleri Salihli’de yetişiyor

Yılın 12 ayında tarımsal üretimin yapıldığı Manisa'nın Salihli Ovası’nda kış aylarının gözde sebzeleri olan lahana, kırmızı lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar ve pırasa gibi kışlık sebzelerde hasat yoğunluğu yaşanıyor.

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Vitamin, mineral ve posa bakımından zengin sebzeler sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından olan karnabahar, pırasa ve lahana gibi kış sebzeleri ise kükürtlü birleşikleri sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Kışlık sebze üretiminde Ege Bölgesi’nde ilk sırada yer alan Salihli Ovası’nda üreticilerin ürettikleri sebzeler, sabahın ilk saatleri ile birlikte tarladan, tek tek hasat ediliyor. Havuzlarda yıkandıktan sonra sebzeler, pazarda tezgahlarda yerini alıp, tüketiciyle buluşuyor.