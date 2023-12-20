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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya uçtu

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya uçtu

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

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Kaza, Yeniçağa Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Selçuk A. yönetimindeki 06 AC 4656 plakalı Volvo marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen Uğur Y. idaresindeki 34 BKU 671 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobilde yolcu olarak bulunan Onur A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Onur A. hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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