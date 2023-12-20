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Tünel üstündeki yolundan geçerken düştü, hayatını kaybetti!

Tünel üstündeki yolundan geçerken düştü, hayatını kaybetti!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi Ganita mevkiinde tünel üzerindeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Çömlekçi Tüneli üzerinden Kalepark tarafına geçmek isteyen Burak Özbek (28) dengesini kaybederek korkulukların üzerinden tünel girişine düştü.

Özbek, olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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