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Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği

Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği

Kayseri Şeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere 307 milyon 605 bin 328 lira tutarındaki ikinci söküm avansını dağıtmaya başladı.

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Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden Kayseri Şeker, tarım sektörüne olan desteğini sürdürüyor.

Şirket, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere bugün itibarıyla 307 milyon 605 bin 328 lira tutarındaki avans ödemesini dağıtmaya başladı.

Avans ödemeleri, sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde Kayseri Şeker ile işbirliği içinde bulunan 21 bölge müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 800 çiftçiye yapılıyor.

Bu ödemeler, üreticilerin nakit akışını rahatlatmak, üretim maliyetlerini karşılamak ve yeni üretim sezonunu güvenle karşılamaları için yapılıyor.

Üretimin her aşamasında çiftçisine destek olan Kayseri Şeker, bu hamlesiyle tarım sektörünün can damarlarından biri olan nakit ihtiyacına cevap veriyor.

Şirket, sezon başından bu yana 1 milyar 470 milyon 349 bin 599 lira nakdi, 1 milyar 606 milyon 510 bin 576 lira ayni olmak üzere çiftçiye toplam 3 milyar 76 milyon 860 bin 175 lira ödeme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin finansal yükümlülüklerini hafifletmeyi ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamayı her daim hedeflediklerini belirtti.

Çiftçilere sağlanan finansal desteklerle bölgesel tarım ekonomisinin güçlenmesi ve gelişme kaydetmesinin de hedefleri arasında olduğunu aktaran Akay, "Kayseri Şeker'in çiftçiye sağladığı bu destek, aynı zamanda kaliteli ve yüksek verimli şeker pancarı üretiminin teşvik edilmesine katkıda bulunuyor. Pancar çiftçisinin ekonomik güvenliğini artıran bu tür finansal uygulamalar, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükselterek, bölgesel ve milli ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Bu bağlamda Kayseri Şeker, çiftçiye olan sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiriyor ve sektörde güven veren lider konumda olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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