Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde konuştu. Gazze için başlattıkları girişimlerin dünyada giderek daha güçlü destek bulduğunu söyleyen Erdoğan, "İnşallah 2024, zalimlerin hak ettiği cezaları göreceği, mazlumların yaralarının sarılacağı bir yıl olacaktır diye inanıyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni Beştepe'de yapılan törenle sahiplerine takdim etti. Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Gerçekten de yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Bunu samimiyetle yapmak isteyen ise böyle bir imkana sahip değil. Herkes orada neler yaşandığını biliyor. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç verici bir durumdur. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz, yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Girişimlerimiz daha büyük destek buluyor. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettiği cezaları göreceği, mazlumların yaralarının sarılacağı bir yıl olacaktır diye inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödüle layık görülen sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Hocamızın her birinin gerisinde büyük emek birikim olan eserleri ile fikir ve gönül dünyamızı zenginleştireceğine inanıyorum.

Kültür ödülümüzü matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle ışık tutan Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Şiirleri ile gönül dünyamıza katkılar sunan isimdir. Tarihçiliği hayat tarzına dönüştüren tarzı ile her türlü ödülü hak ediyor

Müzik ödülü Emel Sayın'a

Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.

Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir.

Karikatür ödülümüzü çizgisi ile yaşadığı döneme anlam katan Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri yansıtmıştır.

Sinema ödülümüzü 50 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz.

Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojisi kullanarak çalışmalarını akademik çalışması ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor. Dijital sanat ödülü için tebrik ediyorum.

Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Ülkemizin en önemli tarihi kültürel markası olan İstanbul'a olan aşkını projeleri ile restorasyon çalışmaları ile ortaya koymuş isimdir.

Edebiyat ödülümüzü onlarca eseri ile geçmişten bugüne köprüler kuran Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım öğretmenlikten akademisyenliğe yolcuğu boyunca günümüz yazarları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz. Attila İlhan, Muhsin Ertuğrul, Samiha Ayverdi, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı... Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı"

Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik.

"Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz"

İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.

"Kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değil"

Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.

"Gençlerimiz niyet sahibi ancak yeterince gayret göstermiyor"

Ülkemizdeki meselenin kökeninde kısır döngü var. Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız. Gençlerimizin niyet sahibi olduğuna ancak yeterince gayret göstermediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız. Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ideallerimiz doğrultusunda harekete geçirebiliriz.

İsrail'in Gazze'yi işgali

Gerçekten de yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Bunu samimiyetle yapmak isteyen ise böyle bir imkana sahip değil. Herkes orada neler yaşandığını biliyor. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç verici bir durumdur.

Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak.

Biz, yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Girişimlerimiz daha büyük destek buluyor. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettiği cezaları göreceği, mazlumların yaralarının sarılacağı bir yıl olacaktır diye inanıyorum."