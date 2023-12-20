Herkes 10 bin olur derken net rakamı verdi! SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?
Emekli maaş zammı yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? sorularına yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memur ve memur emeklilerine yüzde 50'lik zam yapılmasını öngördüklerini belirtmesiyle hesaplar yeniden değişti.
Aralık ayının sonuna doğru yaklaşılırken milyonlarca emekli 2024 maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. 7 bin 500 TL olan emekli maaşının yeni yılda 10 bin TL'ye çıkacağı konuşulurken, dikkat çeken bir çıkış geldi. "Yüzde 50 zam bekliyorum" diyen Ekonomist Muhammet Bayram, rakam da verdi. En düşük memur emeklisinin alacağı yeni maaşı da hesaplayan Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranını söyledi. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı ne kadar olacak?
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, memur ve memur emeklisinin 2024 zamlı maaşları için rakam verdi.
Bayram "En düşük memur emeklisi 9 bin 876 TL alıyor, 14 bin 800 TL civarına yükselecektir. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesinden 33 bin TL seviyesine çıkacaktır" diye konuştu.
Gözler bu kez de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi. Memur emeklisinin maaşına yapılması planlanan yüzde 50'lik zam oranı tüm emeklilerde beklentileri artırdı.