Herkes 10 bin olur derken net rakamı verdi! SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşılırken milyonlarca emekli 2024 maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. 7 bin 500 TL olan emekli maaşının yeni yılda 10 bin TL'ye çıkacağı konuşulurken, dikkat çeken bir çıkış geldi. "Yüzde 50 zam bekliyorum" diyen Ekonomist Muhammet Bayram, rakam da verdi. En düşük memur emeklisinin alacağı yeni maaşı da hesaplayan Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranını söyledi. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı ne kadar olacak?