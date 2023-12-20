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Rusya’dan Google’a 4 milyar 611 milyon rublelik ceza!

Rusya’dan Google’a 4 milyar 611 milyon rublelik ceza!

Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

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Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 4 milyar 611 milyon ruble para cezası verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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