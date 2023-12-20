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Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin demişti Gökhan'dan Yeşilçay a cevap geldi

Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin demişti Gökhan'dan Yeşilçay a cevap geldi

Geçtiğimiz haftalarda oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kuliste grubun solisti Gökhan Özoğuz'un hareketlerinden rahatsız olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı. Özoğuz'dan ünlü oyuncuya konuyla ilgili; "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" yanıtını verdi.

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Gökhan Özoğuz'dan Nurgül Yeşilçay'a yanıt: Bence öyle demek istememiştir. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette kendisi hakkında "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyen oyuncu Nurgül Yeşilçay'a yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.

Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.

Ne olmuştu?

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile birlikte Athena konserinin ardından kulise girmişti. Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.

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