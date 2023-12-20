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Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Hamas yazılı bir açıklama yaparak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail'in Gazze saldırını durdurması ve ablukanın sona erdirilmesiyle ilgili Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini duyurdu.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili, ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Heniyye, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist saldırıdaki gelişmeler ve diğer birçok dosya hakkında görüşmek üzere Kahire'ye geldi" ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili de Heniyye'nin başta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil olmak üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmelerde "İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi" konularının ele alınacağını belirten Filistinli kaynak, görüşmelerin, Mısır ve Katar'ın aracılık ettiği Hamas ve İsrail arasındaki esir değişim uzlaşısı için bir başlangıç ​​olabileceğine dikkati çekti.

Mısır makamlarından Hamas liderinin ziyaretiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere Mısır'a gideceği duyuruldu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Nehale başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine önümüzdeki günlerde Kahire'ye gideceği belirtildi.

Ziyarette, İsrail'in Gazze saldırılarının durması ve esir takası meselesinin ele alınacağı ifade edildi. Esir takasının, Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "tamamına karşılık tamamı" prensibine uygun olacağı kaydedildi.

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