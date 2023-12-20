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Kulüp başkanı kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu

Kulüp başkanı kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu

Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş otopark sahibi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kira tartışması sırasında Ulaş’ı bacağından vuran otopark sahibi polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 14.20 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü otoparkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece spor kulübü başkanı kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu ile kiracı olarak işletmeyi çalıştıran Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş arasında kira nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otopark sahibi Ulaş’ı bacağından silahla vurarak yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda şüpheli bugün Kanarya Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten L.K. “Kasten Yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.

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