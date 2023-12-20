İş arayana müjde! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Yeni personel alım sürecini başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker, 214 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 27 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alınacak personel, Türkşeker AŞ'nin merkez ve taşra teşkilatlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin şartları içeren KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu bugün ÖSYM Başkanlığının "https://www.osym.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı. Başvurular yine bu site üzerinden bugünden itibaren 27 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Alınacak 214 sözleşmeli personelin dağılımı şöyle:

"Tarım teknikeri 67, memur (ön lisans) 61, memur (lise) 33, memur (lisans) 15, bilgisayar mühendisi 7, kimya mühendisi 6, bilgisayar teknikeri 5, makine mühendisi 4, kimya teknisyeni 4, avukat 3, elektrik mühendisi 2, inşaat mühendisi 2, ziraat mühendisi 2, endüstriyel tasarım mühendisi 2, çevre mühendisi 1"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Türkşeker AŞ'ye 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker AŞ merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız. Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın."