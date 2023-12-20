AK Parti İstanbul ve Ankara için için kararını verdi! Milletvekili olmayan aday gösterilecek! İşte o isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul ile ilgili dışarıda da donanımlı isimler olduğunu, bu sebeple ‘Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini’ söyledi. Bu durumda İstanbul ve Ankara için öne çıkan isimler kimler? Vekil adaylar ne yapacak?

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AK Parti’de, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’nin yönettiği büyükşehirlerde gösterilecek adalar konusunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Erdoğan ve AK Parti yönetimi, İstanbul için çok daha hassas verilerle hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana, Ankara, İzmir ve önceki gün İstanbul teşkilatları ile yaptığı istişare toplantılarında bütün seçenekler masaya yatırıldı.

Murat Kurum ihtimali zayıfladı

Erdoğan’ın, dört şehirle ilgili dışarıda da donanımlı isimler olduğunu, bu sebeple “Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini” söylemesi; “İstanbul için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ihtimali zayıfladı” diye yorumlandı.

Popüler değil, hizmet odaklı isim...

AK Parti kaynakları, İstanbul için popüler değil, sade ve hizmet odaklı bir ismin aday gösterilmesi ihtimaline dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları “İstanbul’da 1,1 milyon civarında kararsız diyebileceğimiz, gri alanda bekleyen kitle var. Bunlar daha çok orta ve üst gelir düzeyine sahip ve büyük bölümü 2019’da İmamoğlu’na ideolojik kaygılarla oy vermiş. Geçen beş yıllık süreçte memnuniyetsizlik oluşmuş ve şimdi hizmet edene oy verme noktasına gelmişler. Cumhur İttifakı olarak İstanbul’da yüzde 45 oyumuz cepte. CHP ise bütün bileşenlerle ancak yüzde 45 oluyor. Ancak İyi Parti’nin seçimlere ayrı girme kararı, yüzde 45 dengesini bozacaktır. Böyle olmasa bile, yüzde 10’luk bir gri alan ortaya çıkıyor. Seçim sonucunu da bu kitle belirleyecek” görüşünde.

İstanbul'da isim isim anket yapılıyor

Parti kurmayları, İstanbul’da aday ismi verilerek yapılan anketlerin devam ettiğini belirtti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın ismi daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Ankara'da aday ikiye indi! İşte o isimler Gazeteci Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceği" sözlerine dikkat çekerek, "Bu durumda Ankara için iki aday öne çıkıyor: ABB AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok." paylaşımı yaptı.

Seçimleri kazanmaktan başka çaremiz yok

Öte yandan, Cumhurbaşkanı görüştüğü milletvekilleri ve teşkilatlara “İstanbul başta olmak üzere, seçimleri kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Bu süreci en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlerde iş birliği yapacağız. Adaylar açıklandıktan sonra aday olan olamayan herkes birlikte çalışacak” uyarısında bulundu.