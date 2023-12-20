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İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...

İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerde istifalar yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti’nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, "Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti'de önümüzdeki yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' katılım sağlayacağının açıklamasının ardından istifaların ardı arkası kesilmiyor.

İstifa dalgası teşkilatlara da yayıldı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Son olarak bugün Prof. Dr. Esergül Balcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Balcı üniversitede görev yaptığı dönemde 'tarikatlar raporunu' hazırlamıştı.

"Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor" diyen Prof. Dr. Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz aşamada; partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta, kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de 'kaybet- kaybettir' tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur. Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım. Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir. Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim."

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifalarla ilgili önceki gün yaptığı, “Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum!” açıklaması dikkat çekti.

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