BIST 7.635
DOLAR 29,13
EURO 31,93
ALTIN 1.904,69
HABER /  GÜNCEL

Dilan Polat ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'

Dilan Polat ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'

Kara para aklamak suçlamasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesine gönderdiği mektupta herkesi özlediğini belirterek, “Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada" dedi.

Abone ol

5 Kasım'dan beri eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu olan Dilan Polat’tan yeni haber geldi. Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaştı.

Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."

ÖNCEKİ HABERLER
Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..
Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..
Malezya limanlarını İsrail gemilerine kapattı
Malezya limanlarını İsrail gemilerine kapattı
Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği
Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği
Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğuldu!
Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğuldu!
İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...
İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...
Kiracılara kötü haber! İstinaf yüzde 25 kira sınırını 'adil değil' diyerek bozdu!
Kiracılara kötü haber! İstinaf yüzde 25 kira sınırını 'adil değil' diyerek bozdu!
İş arayana müjde! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Yeni personel alım sürecini başlatıyoruz
İş arayana müjde! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Yeni personel alım sürecini başlatıyoruz
AK Parti İstanbul ve Ankara için için kararını verdi! Milletvekili olmayan aday gösterilecek! İşte o isimler
AK Parti İstanbul ve Ankara için için kararını verdi! Milletvekili olmayan aday gösterilecek! İşte o isimler
Esnafın bıraktığı not hırsızların umurunda olmadı! Üçüncü kez hırsızlığa geldiler
Esnafın bıraktığı not hırsızların umurunda olmadı! Üçüncü kez hırsızlığa geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da
Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da
İsrailli gazeteci canlı yayında söyledi: 7 Ekim sonrası Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi
İsrailli gazeteci canlı yayında söyledi: 7 Ekim sonrası Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi