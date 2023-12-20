Dilan Polat ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'

Kara para aklamak suçlamasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesine gönderdiği mektupta herkesi özlediğini belirterek, “Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada" dedi.

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5 Kasım'dan beri eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu olan Dilan Polat’tan yeni haber geldi. Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaştı.

Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."