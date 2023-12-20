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Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..

Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adayların tercihleri için başvurular başladı. Son gün 27 aralık..

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Kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleşim için yapılan tercihlerin detaylarını içeren KPSS-2023/2 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

Söz konusu kılavuz doğrultusunda ilk kez kamu görevlerine atanacak bireyler için sınav süreçlerini belirleyen genel yönetmeliklere uygun olarak belirli kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşim sağlamak amacıyla adayların tercihleri alınacak.

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için ayrı ayrı tercih yapılabilecek olan kadro ve pozisyonlar listeleniyor.

Tercih işlemleri, 27 Aralık'a kadar bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

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