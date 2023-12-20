Denizli'de sağlık çalışanına taciz! Şüpheli şahıs, bakanlık avukatının itirazı sonrası tutuklandı

Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği

İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...

AK Parti İstanbul ve Ankara için için kararını verdi! Milletvekili olmayan aday gösterilecek! İşte o isimler