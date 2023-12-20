Asgari ücretli, emekli ve memura kötü haber! Moody's, not artırmak için düşük zam istedi

Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde bir artışa gitmeyen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bunun nedenlerini açıklarken gündemdeki asgari ücret zammına dair dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Moody's, ekonominin önündeki risklerden birisi olarak da yüksek maaş artışlarını gösterdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün yayımlanan Türkiye raporunda, dikkat çeken bir asgari ücret ve maaş artışı uyarısı geldi. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyenin altı basamak altında olan B3 seviyesinde ve kredi görünümünü de durağanda tutuyor. Sadece abonelerle paylaşılan raporun duyurusunda "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadeleri yer almış ve dün basına yansımıştı.

3 pozitif 3 de negatif yorum

Raporda, Türkiye'nin kredi görünümü için üç pozitif, üç de negatif yorum sıralandı.

Pozitif olarak, "Uygun demografiyle birlikte büyük ve çeşitlendirilmiş orta gelirli ekonomi", "ılımlı kamu borç yükü" ve "bankacılık sektörünün kur oynaklığını yönetmekteki olumlu geçmiş performansı" sıralandı.

Negatif olarak ise "kur stresi ve yüksek enflasyona neden olan öngörülemez politika yapımı", "kurumsal ve yönetişimsel güçte maddi erozyon" ve "türbülanslı jeopolitik ortam ve yüksek siyasi risk".

Asgari ücret için uyarı yapıldı

Raporda öne çıkan diğer yorum ve tahminler şöyle:

- Manşet enflasyonun yakın vadede artmaya devam etmesi muhtemel ve enflasyon beklentileri çok yüksek seyretmeye devam ediyor.

- Yakın vadeli temel risk, talep yönlü enflasyon baskılarını daha da artırabilecek aşırı ücret artışları. Diğer ücretler için de gösterge olan asgari ücret, her yıl ocak ayında artırılıyor.

- Önceki geleneksel olmayan politikalara dönüş yönünde bir politika değişimi riskini artırabilecek büyümede keskin yavaşlama, bir diğer riski oluşturuyor.

Moody's'in büyüme ve enflasyon beklentisi

Moody's'in büyüme tahmini 2023 için yüzde 4,0, 2024 için yüzde 2,5, 2025 için yüzde 3,0 oldu.

Ortalama enflasyon beklentisi, 2023 için yüzde 53,5, 2024 için yüzde 58,9, 2024 için yüzde 39,1 oldu.