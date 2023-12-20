BIST 7.635
DOLAR 29,13
EURO 31,93
ALTIN 1.904,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu! İşte verilen ceza

Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 18,5 yıl hapse çarptırıldı. Karar öncesi sanık son sözünde suçlamaları kabul etmedi.

Abone ol

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı. Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş'ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.

Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi'nde 9 yaşındaki B.G.Ş'ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan sanığa 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tünel üstündeki yolundan geçerken düştü, hayatını kaybetti!
Tünel üstündeki yolundan geçerken düştü, hayatını kaybetti!
Ağrı'da jandarmadan dev operasyon: 73 firari yakalandı!
Ağrı'da jandarmadan dev operasyon: 73 firari yakalandı!
Sinop'ta kış armudunun kilosu 50 liradan satılıyor
Sinop'ta kış armudunun kilosu 50 liradan satılıyor
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti
Denizli'de sağlık çalışanına taciz! Şüpheli şahıs, bakanlık avukatının itirazı sonrası tutuklandı
Denizli'de sağlık çalışanına taciz! Şüpheli şahıs, bakanlık avukatının itirazı sonrası tutuklandı
Dilan Polat ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'
Dilan Polat ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'
Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..
Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri başladı..
Malezya limanlarını İsrail gemilerine kapattı
Malezya limanlarını İsrail gemilerine kapattı
Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği
Kayseri Şeker'den çiftçiye 307 milyon 605 bin lira söküm avansı desteği
Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğuldu!
Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğuldu!
İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...
İYİ Parti'de bir istifa daha! Partide kuruluş amacı dışında...
Kiracılara kötü haber! İstinaf yüzde 25 kira sınırını 'adil değil' diyerek bozdu!
Kiracılara kötü haber! İstinaf yüzde 25 kira sınırını 'adil değil' diyerek bozdu!