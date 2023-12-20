TÜSİAD'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na cemaat ve tarikat eleştirisi

Milli Eğitim Bakanı'nın cemaat ve tarikatları sivil toplum kuruluşu olarak niteleyip. protokol imzalamayı sürdüreceklerini duyurması üzerine TÜSİAD açıklama yaptı: Yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatler ile protokol yapmasına tepkiler sürüyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) de “Yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir” açıklaması yaptı.

"Çağdaş eğitim seferberliği"

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye için çağdaş bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Müfredatı 21. yüzyıl becerilerine uygun hale getirmek, gençlerimize çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması ve katma değeri yüksek bir ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Kimseyi geride bırakmadan her bir öğrencinin kaliteli bir eğitime ulaşmasını sağlamak önceliğimiz olmalı. Çağımızda genç kuşaklarımızı ezberciliğe değil eleştirel ve yaratıcı düşünceye dayanan bir eğitimle buluşturmalıyız.

"Bilime dayalı politikalar..."

Gelecekte özgür düşünen bireylere hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

Kalkınmanın her boyutunda koyduğumuz iddialı hedeflerin gerçekleşmesi de bunu gerektiriyor. Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir.

Eğitim sisteminde çağdaş eğitimle bağdaşmayan konuların gündemde olmasının ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyuştuğunu söylemek mümkün değildir. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen, iş, emek, teknoloji dünyası ve akademi gibi çok geniş bir çevreyi etkileyen eğitim alanında bilime dayalı politikalar uygulanması esas olmalıdır.