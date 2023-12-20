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Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

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Şampiyonluk yolundaki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor. Kanarya'nın Galatasaray derbisi öncesi kritik mücadelesi saat 17:00 itibarıyla RHG Enertürk Enerji Stadı'nda hakem Zorbay Küçük'ün ilk düdüğüyle başladı. Kayserispor-Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin önemli anları canlı yayınla İnternethaber'de...

Kayserispor- Fenerbahçe: 0-1 (CANLI SKOR)

8- GOOOL! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

3- Gol kaçtı! Rakip yarı alanda topla buluşan Fred, savunma bloğunun arasına sol ayağıyla derin pas gönderdi. Batshuayi, topu önüne aldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

11'ler

Mondihome Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Derbi öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc ve Edin Dzeko zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İrfan ve Crespo kart sınırında

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

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