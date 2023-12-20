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Çalışan emekliler bekliyordu! İkramiyeler o tarihte hesaplarda olacak

Çalışan emekliler bekliyordu! İkramiyeler o tarihte hesaplarda olacak

'Çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiye' sonrası masaya yatırılan 'çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye' ödemesi için tarih netleşti. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli ikramiyelerini alacak.

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Ekim ayında meclise giren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisinin duyurduğu 'çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye' açıklaması sonrasında 'çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye' masaya yatırıldı.

28-29 Aralıkta hesaplarda

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesi ile ilgili olarak düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.

Bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.

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