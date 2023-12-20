Pazarcı esnafının talepleri doğrultusunda yapılacak

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesinde inşa edilerek kullanıma açılan Merkez Pazaryeri’nin birinci etabı tamamlanırken mevcut pazaryerinde geçici yer ayrılan tuhafiyeciler için ikinci etabın inşa edilmesi için belirlenen alan kesinleşti. Aynı mevkide aynı büyüklükte inşa edilecek proje, çalışmaların başlamasından 3 ay sonra hizmete açılacak.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pazaryerlerinin modern ve düzenli hale getirilmesi amacıyla başlattığı proje atağını geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Merkez Pazaryeri 1. etabı ve Hamidiye Mahallesinde inşası devam eden pazaryeri alanı ile sürdürüyor. Pazarcı esnafının daha modern, temiz ve düzenli alanlarda hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tuhafiyeciler için proje hazırlayan Başkan Özlü, konuyu detaylı görüşmek üzere Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Bostan, Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda esnafların talepleri ön planda tutularak tuhafiyeciler pazarının 2. etap olarak yeni pazaryeri alanı kavşağının karşısındaki yere inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

“İnşaat başladıktan 3 ay sonra kullanıma hazır hale getireceğiz”

İlgili başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Aziziye Mahallesinde inşa edilen Merkez Pazaryeri’nin karşısında belirlenen alanda aynı büyüklükte bir yapının daha yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede pazarcıları temsilen bulunan oda başkanlarına “Esnaf kardeşlerimizin bizden beklentisi, talepleri ne ise ona göre bir proje hazırlayalım, memnuniyetlerini sağlayalım” diyerek söze başlayan Başkan Özlü; “Şehrimizin en önemli buluşma alanlarından biri pazaryerleridir. Aziziye mahallesinde inşa ederek geçtiğimiz günlerde kullanıma açtığımız Merkez Pazaryeri vatandaşlarımız ve esnafımız tarafından memnuniyet ile karşılandı. Bu bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Esnafımız rahat etsin, istediği işyerlerine kavuşsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 1. etabını tamamlayarak hizmete açtığımız Merkez pazaryerinin karşısındaki alanda taraflar olarak anlaştık. Şimdi bitirdiğimiz projenin 2. etabı için en kısa sürede burada inşaat başlayacak. İnşaat başladıktan 3 ay sonra burayı da tuhafiyeci esnafımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözleri tüm imkanlarımızı seferber edecek tutacağız. Bizlere destek olan oda başkanlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.