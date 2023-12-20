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Recep Uçar: Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor

Recep Uçar: Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşması sonrasında "3-1 oldu ama oyunumuzdan vazgeçmedik. Sonra penaltı mı, değil mi? Bilmiyorum. Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor. Çok ciddi araştırılırsa görülür" dedi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadele gol yağmurunu sahne olurken; Fenerbahçe maçı 4-3 kazandı.

Maçta goller; 8. dakikada Cengiz, 40., 50. ve 79. dakikalarda Batshuayi, 45+3. dakikada Kemen, 56. dakikada Thiam ve 73. dakikada Cardoso'dan geldi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

"Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor"

Röportajda kısa bir açıklama yapan Recep Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Kayserispor olarak maça özgüvenli başlamak istedik. Baskılı başladık ama ilk hatamızda pozisyon verdik. Sonra gol yedik. İyi savunmadık açıkçası. Pozisyonlar bulduk, biz öne geçebilirdik. İlk yarıyı 2-1 bitirdik. Devrede 3-1 geriye düşsek bile oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledik. 3-1 oldu ama oyunumuzdan vazgeçmedik. Sonra penaltı mı, değil mi? Bilmiyorum. Haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor. Çok ciddi araştırılırsa görülür. Genel anlamda üzgünüm. En azından 1 puan alabilirdik. Çocukların istek ve arzularından mutluyum. Fenerbahçe'nin en çok zorlandığı maçlardan biri oldu. Bu dosyayı kapatacağız, Konyaspor hazırlıklarına başlayacağız.

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