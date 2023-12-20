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Osayi Samuel: Galatasaray'a karşı galip gelebiliriz

Osayi Samuel: Galatasaray'a karşı galip gelebiliriz

Fenerbahçe oyuncusu Osayi Samuel, Kayserispor galibiyeti sonrası yaklaşan Galatasaray derbisi için "Büyük bir derbi ve önemini biliyoruz, sahip olduğumuz özgüvenle galip gelebileceğimizi biliyoruz" dedi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gol yağmuruna sahne olan mücadele 4-3 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadele sonrasında Fenerbahçe oyuncuları Cengiz Ünder ve Bright Osayi Samuel açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder: "Bugün gol atacağımı hissediyordum"

Cengiz Ünder açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu zamana kadar çok çalıştım. Bugün gol atacağımı hissediyordum, arkadaşlarım da gol atacağımı söylüyordu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım, moralim yerinde.

Osayi Samuel'den derbi yorumu

Bright Osayi Samuel ise maç sonrasında şunları söyledi:

"Büyük bir derbi ve önemini biliyoruz. Takım olarak, sahip olduğumuz özgüvenle galip gelebileceğimizi biliyoruz."

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