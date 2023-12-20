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Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray derbilerden güzel sonuçlarla ayrılmıştır

Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray derbilerden güzel sonuçlarla ayrılmıştır

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'da galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

"İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik"

Kerem Aktürkoğlu şöyle dedi:

"Benim için anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 çıktım. Daha önemlisi kazanmaktı. Güzel bir futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu vardı. Hayallerimiz vardı. O tarafı geride bırakmak zorundayız. UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha başarılı olmak istiyoruz. İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim."
"Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz"

Milli futbolcu Fenerbahçe derbisi için şu ifadeleri kullandı:

"Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene keşke her maçı derbi olarak oynasaydık diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."

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