Mehmet Şimşek: Hedefimiz 2026'da enflasyonu tek haneye düşürmek

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program sayesinde enflasyonu 2026'da tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçesine dair görüşmelerde söz aldı.

"Enflasyonu 2026'da tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz"

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program ile enflasyonda kalıcı düşüşü hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

Orta Vadeli Program'ın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.