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Oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

 İnegöl'de oğluyla kavga eden kişinin bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Cihangir A. (51) ile oğlu Ufuk A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin birbirini darbettiği öğrenildi.

Bir süre sonra Cihangir A.'yı hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Cihangir A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, Cihangir A.'nın oğlu Ufuk A.'yı gözaltına aldı.

Cihangir A'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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