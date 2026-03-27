Netflix’ten yeni zam: Tüm paketlerin fiyatlarında artış

Dijital yayın devi Netflix, ABD’deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Reklamlı ve reklamsız tüm paketlerde fiyat artışına giden platform, yeni tarifeleri ilk etapta yeni kullanıcılara uygularken, mevcut abonelere ise önümüzdeki haftalarda yansıtacak.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, abonelik ücretlerinde yeniden artışa gitme kararı aldı. Şirket, özellikle ABD pazarındaki kullanıcılarını doğrudan etkileyecek olan yeni fiyat tarifesini duyurdu. Yapılan son güncellemeyle birlikte tüm abonelik paketlerinin aylık ücretlerinde artış yaşandı.

PAKETLERE GÖRE YENİ FİYAT LİSTESİ

Netflix'in ABD operasyonları için belirlediği yeni fiyatlandırma politikası, hem reklamlı hem de reklamsız seçenekleri kapsıyor. Buna göre platformun sunduğu planlardaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

REKLAMLI STANDART PAKET: Aylık 7.99 dolardan 8.99 dolara yükseldi.

STANDART PAKET (REKLAMSIZ): Aylık 17.99 dolardan 19.99 dolara çıktı.

PREMİUM PAKET: En üst segment olan bu planın ücreti ise 24.99 dolardan 26.99 dolara yükseltildi.

ZAMLI TARİFELER KADEMELİ OLARAK YANSITILACAK

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni fiyat politikası an itibarıyla platforma yeni katılacak olan aboneler için geçerli olmaya başladı. Ancak halihazırda aboneliği devam eden mevcut kullanıcılar bu artıştan hemen etkilenmeyecek. Mevcut üyelerin faturalarına yansıyacak fiyat artışlarının, önümüzdeki haftalardan itibaren kademeli bir şekilde sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

FİYAT ARTIŞ GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin fiyatlandırma geçmişine bakıldığında, ABD pazarında benzer bir artışın en son 2025 yılının ilk çeyreğinde yapıldığı görülüyor. 2026 yılının aynı dönemine denk gelen bu yeni zam kararı, platformun her yılın başında maliyet ve içerik planlamasına bağlı olarak fiyat güncelleme stratejisini devam ettirdiğini gösteriyor.

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM

Netflix’in ABD’deki bu hamlesi gözleri Türkiye fiyatlarına çevirse de, Türkiye için henüz yeni bir güncelleme duyurusu yapılmadı. Platform, Türkiye’deki abonelik ücretlerine en son 4 Haziran 2025 tarihinde yaklaşık %30 oranında bir zam uygulamıştı. Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli olan mevcut güncel fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor:

TEMEL PLAN: 189.99 TL

STANDART PLAN: 289.99 TL

PREMİUM PLAN: 379.99 TL