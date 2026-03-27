Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı! Türkiye'ye zam var mı?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, abonelik ücretlerinde yeniden artışa gitme kararı aldı. Şirket, özellikle ABD pazarındaki kullanıcılarını doğrudan etkileyecek olan yeni fiyat tarifesini duyurdu. Yapılan son güncellemeyle birlikte tüm abonelik paketlerinin aylık ücretlerinde artış yaşandı.

Netflix'in ABD operasyonları için belirlediği yeni fiyatlandırma politikası, hem reklamlı hem de reklamsız seçenekleri kapsıyor. Buna göre platformun sunduğu planlardaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

REKLAMLI STANDART PAKET: Aylık 7.99 dolardan 8.99 dolara yükseldi.

STANDART PAKET (REKLAMSIZ): Aylık 17.99 dolardan 19.99 dolara çıktı.

PREMİUM PAKET: En üst segment olan bu planın ücreti ise 24.99 dolardan 26.99 dolara yükseltildi.



ZAMLAR KADEMELİ YANSITILACAK

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni fiyat politikası an itibarıyla platforma yeni katılacak olan aboneler için geçerli olmaya başladı. Ancak halihazırda aboneliği devam eden mevcut kullanıcılar bu artıştan hemen etkilenmeyecek. Mevcut üyelerin faturalarına yansıyacak fiyat artışlarının, önümüzdeki haftalardan itibaren kademeli bir şekilde sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE'DE ZAM YAPILACAK MI?

Netflix’in ABD’deki bu hamlesi gözleri Türkiye fiyatlarına çevirse de, Türkiye için henüz yeni bir güncelleme duyurusu yapılmadı. Platform, Türkiye’deki abonelik ücretlerine en son 4 Haziran 2025 tarihinde yaklaşık %30 oranında bir zam uygulamıştı. Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli olan mevcut güncel fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor:

TEMEL PLAN: 189.99 TL

STANDART PLAN: 289.99 TL

PREMİUM PLAN: 379.99 TL